В Кольцово перестанет работать пограничный ветеринарный пункт

В аэропорту Екатеринбурга с 28 октября прекращает работу пограничный ветеринарный пункт контроля, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Решение приняло Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора в связи с оптимизацией работы. Это означает, что в аэропорту нельзя будет получить документы, необходимые для перевозки домашних животных за рубеж.

Теперь оформлять документы на питомцев пассажиры смогут по новому адресу: ул. Грузчиков, 4. Пункт будет работать круглосуточно, по вопросам обращаться по телефонам: 8 (343) 227-68-87, 8-800-100-7196.

Екатеринбург, Арина Кокорина