17-летний екатеринбуржец поджег колонку на АЗС, ему грозит срок за диверсию

17-летнему жителю Екатеринбурга предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 281 УК РФ «Диверсия». В ближайшее время суд выберет ему меру пресечения, следствие будет ходатайствовать об аресте.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, фигуранта обвиняют в том, что вечером 24 октября он поджег колонку на АЗС на улице Уральской.

В УМВД России по городу Екатеринбургу добавили, что подростка задержали по приметам на Эльмаше. Молодой человек пояснил полицейским, что накануне он познакомился в соцсетях с девушкой, она назначила ему встречу, а затем попросила отправить ей геопозицию, чтобы было легче его найти. После этого девушка перестала выходить на связь, а с фигурантом связались неизвестные. Его заставили приобрести горючую жидкость, поехать на заправку и совершить поджог. При этом злоумышленники постоянно держали молодого человека на связи, и даже вызвали ему такси, чтобы он прибыл к месту преступления, а потом смог скрыться.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Екатеринбург, Елена Владимирова