Гинекологи спасли 71-летнюю пациентку с полным выпадением матки

В Екатеринбурге гинекологи ЦГБ № 20 прооперировали 71-летнюю пациентку с полным выпадением матки. У женщины были тяжелые сопутствующие диагнозы – болезнь Паркинсона, миелодиспластический синдром и тяжелая анемия, из-за которой ей ежемесячно требовалось переливание крови. Пенсионерка не могла встать с кровати: попытки пройтись по квартире вызывали острую боль и потемнение в глазах.

В больнице решили отказаться от травматичной лапаротомии – разреза на животе – и провести операцию малоинвазивно. «Гистерэктомия с пластикой стенок в данном случае была единственным шансом на спасение. У пациентки критически низкий гемоглобин. Любой большой разрез привел бы к массивной кровопотере. Доступ через естественное отверстие позволил провести пластику, оставить внутренние органы на месте, минимизировать травму тканей и полностью исключить риск инфицирования послеоперационной раны на фоне анемии. Для такого анамнеза это был оптимальный и самый безопасный путь», – подчеркнул заведующий отделением гинекологии ЦГБ № 20 Евгений Ян.

Операция прошла с минимальной кровопотерей: гемоглобин до вмешательства был 120 граммов на литр, после – 116. Уже на следующий день пациентка встала на ноги, рассказали в региональном минздраве.

Екатеринбург, Дарья Деменева