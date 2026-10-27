В театре кукол поставили спектакль по Достоевскому на жестовом языке

Накануне в театре кукол состоялась премьера мистической постановки «Бобок» по мотивам рассказа Достоевского. Это один из первых спектаклей, которые перевели на русский жестовый язык, сообщили в пресс-службе департамента информационной политики Свердловской области.

Адаптация стала возможна благодаря грантовому проекту «Все включены». Его цель – создать цикл инклюзивных спектаклей для глухих и слабослышащих зрителей. Во время постановок сурдопереводчики работают в унисон со сценическим действием.

«История тифлокомментирования пришла в наши театры уже достаточно давно, а вот перевод на русский жестовый язык, к счастью, набирает обороты сейчас. Хотелось бы, чтобы зрители этого спектакля рассказали о своем опыте друзьям и родственникам, чтобы и они смогли получить новый театральный опыт, чтобы приходили семьями», – поделилась заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова.

Сейчас театр занимается адаптацией спектаклей «Пиноккио», «Карлик нос», «Таюткино зеркальце», «Кукла. Блокадная история», «Спасатели 2:0 академия безопасности», «Отомстить до перемены» и сценической версии басен Крылова «Квартет».

На сцене уже показывают «Повесть о собаке» по мотивам рассказов Бориса Рябинина, а «Бобок» стал первой постановкой для взрослых, переведенной на русский жестовый язык. В конце октября появится адаптация спектаклей «Морозко» и «Невероятные путешествия барона Мюнхгаузена».

Глухим и слабослышащим зрителям театр предоставляет бесплатные билеты по предварительной записи.

Фото: Татьяна Доукша, «Культура Екатеринбурга»

Екатеринбург, Арина Кокорина

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