В Екатеринбург на книжный фестиваль приедет Дарья Донцова

14 ноября в Екатеринбурге пройдет книжный фестиваль «Никогда не сдаваться и быть счастливым». Для гостей подготовили лекции от книжных клубов и библиотеки имени Белинского, своп книг, специальный мерч в виде закладок, подборку от «Читай-города» и розыгрыш изданий.

Главным хедлайнером фестиваля станет российская писательница, одна из самых известных авторов детективов в России Дарья Донцова. На площадке она расскажет, что помогает двигаться вперед, когда обстоятельства складываются не лучшим образом, а также как не терять оптимизма и замечать хорошее даже в непростые времена.

Мероприятие пройдет в ТРЦ «Гринвич» на втором этаже, в 17:00. Вход свободный для всех желающих, по предварительной регистрации.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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