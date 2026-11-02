Графа из Ирбита обвиняют в покупке у полицейского сведений об умерших

В Ирбите перед судом предстанет директор местной ритуальной конторы Андрей Граф.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий».

По версии следствия, Граф, являясь директором похоронной службы ООО «Вечность», платил сотруднику полиции за сведения о смерти граждан на территории Ирбита и Ирбитского района, чтобы предлагать их семьям свои услуги.

Ирбит, Елена Владимирова