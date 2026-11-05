Таможенники передали нуждающимся конфискованные ведра и швабры из Китая

Специалисты Верх-Исетского поста Екатеринбургской таможни при досмотре партии товаров из Китая выяснили, что их гораздо больше, чем указано в декларации.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, импортер не указал в документах более тысячи ведер, швабр, насадок на швабры, форм для выпечки, емкостей для специй и других хозтоваров.

Спорные предметы были конфискованы.

Сотрудники Екатеринбургской таможни передали почти 700 единиц хозяйственных товаров подопечным комплексного центра социального обслуживания населения Октябрьского района.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

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