В Свердловской области назвали самые трезвые села и деревни

Совет общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости» наградил победителей областного конкурса «Здоровое село – территория трезвости».
Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, среди больших и крупных населенных пунктов первое место занял поселок Половинный (Верхнетагильский округ), второе – село Таборы, третье – село Бутка Талицкого района (родина первого президента России Бориса Ельцина).
Среди средних населенных пунктов победителем стала деревня Нижний Катарач (Талицкий район), второе место у деревни Нижняя Иленка Баженовского сельского поселения, третье место – у села Черданцево Сысертского муниципального округа.
Среди малых населенных пунктов первое место заняла деревня Юрты Ницинского сельского поселения, второе место – деревня Шаламы Байкаловского сельского поселения, третье место – поселок Звезда Ницинского сельского поселения.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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