российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В Свердловской области назвали самые трезвые села и деревни

Совет общественно-государственного движения «Попечительство о народной трезвости» наградил победителей областного конкурса «Здоровое село – территория трезвости».

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, среди больших и крупных населенных пунктов первое место занял поселок Половинный (Верхнетагильский округ), второе – село Таборы, третье – село Бутка Талицкого района (родина первого президента России Бориса Ельцина).

Среди средних населенных пунктов победителем стала деревня Нижний Катарач (Талицкий район), второе место у деревни Нижняя Иленка Баженовского сельского поселения, третье место – у села Черданцево Сысертского муниципального округа.

Среди малых населенных пунктов первое место заняла деревня Юрты Ницинского сельского поселения, второе место – деревня Шаламы Байкаловского сельского поселения, третье место – поселок Звезда Ницинского сельского поселения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Где вы храните свои сбережения?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,