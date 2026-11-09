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Рустам Галямов проведет выездные приемы во всех районах Екатеринбурга

Врио главы Екатеринбурга Рустам Галямов на этой неделе проведет прием жителей Кировского района, а затем встретится с гражданами из других частей города.
Как сообщил Рустам Галямов в своем канале в мессенджере МАХ, прием состоится в пятницу, 13 ноября, в 13:00 на базе спортивной школы «Виктория» (Владимира Высоцкого, 14). Во встрече примут участие заместители главы Екатеринбурга, руководители органов администрации города, представители контрольно-надзорных органов, муниципальных учреждений, общественных организаций, управляющих компаний.

Записаться на личный прием можно с 9 по 12 ноября, позвонив по телефонам: +7 (343) 304-31-90, +7 (343) 304-37-45 с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00; направив обращение через личный кабинет на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф); направив обращение на платформу обратной связи на «Госуслугах».
Галямов подчеркнул, что подобные приемы граждан пройдут во всех районах Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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