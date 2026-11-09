Единая Россия собирается делать ребрендинг

В «Единой России» задумались о ребрендинге. Пока что представители опрашивают партийцев, сторонников и представителей СМИ о том, нравится ли им новый вариант логотипа.

Изменения небольшие – выбран другой шрифт, в российском флаге голубой цвет заменен на синий, изменена форма самого стяга.

Отметим, ребрендинг «Единой России» обсуждали еще в 2018 году, тогда варианты изменений предлагали участники конкурса «Лидеры России», в частности, предполагалось, что медведя развернут «лицом к людям». Также изменения обсуждали в 2020 и 2021 годах, однако логотип остался прежним.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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