После трагедии в Екатеринбурге МЧС напоминает, как избежать пожара из-за возгорания телефона

Рано утром в воскресенье, 8 ноября, в общежитии на улице Сулимова в Екатеринбурге погибла женщина – в ее мобильном телефоне воспламенилась аккумуляторная батарея. Пресс-служба ГУ МЧС Свердловской области напоминает, что даже привычные бытовые устройства могут стать источником серьезной опасности.

Чтобы не допустить подобных случаев, необходимо соблюдать простые правила безопасности при использовании мобильных телефонов и других гаджетов:

– не оставлять устройства на зарядке без присмотра и тем более на всю ночь;

– не класть телефон под подушку, на кровать или под одежду во время зарядки – это нарушает теплоотвод и приводит к перегреву;

– использовать только оригинальные и сертифицированные зарядные устройства;

– не пользоваться поврежденными кабелями и адаптерами;

– при первых признаках перегрева, вздутия аккумулятора или постороннего запаха немедленно отключить устройство от сети;

– не заряжать телефон вблизи легковоспламеняющихся предметов и на легковоспламеняющихся поверхностях.

Екатеринбург, Елена Владимирова