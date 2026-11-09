В Екатеринбурге будут судить владелицу фотосалона за продажу фотографий военнослужащих

Чкаловский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, которая обвиняется в незаконной передаче персональных данных военнослужащих.

Женщина руководит фотосалоном и в силу специфики работы имела доступ к персональным данным клиентов – ФИО и фотографиям. Данные хранились в папке «Клиенты» на рабочем столе компьютера и были систематизированы по фамилиям и инициалам. Военнослужащие нередко посещали фотосалон и фотографировались в форменном обмундировании.

В мае 2026 года к предпринимательнице обратился неизвестный мужчина и попросил записать на флешку фотографии 12 бойцов, перечислив их фамилии. По версии следствия, директор фотосалона решила продать эти снимки – за 1200 рублей. Она перекинула фотографии военных на носитель заказчика и получила деньги. Также она передала мужчине адрес своей электронной почты для возможного дальнейшего сотрудничества.

Теперь екатеринбурженке вменяют преступление по п. «а» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ «Незаконное использование и передача персональных данных из корыстной заинтересованности». Ей грозит штраф до 1 миллиона рублей либо принудительные работы на срок до 5 лет.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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