За наделение Алексея Орлова полномочиями сенатора проголосуют тайно

Депутаты заксобрания принимают решение о наделении бывшего главы Екатеринбурга Алексея Орлова полномочиями члена Совета Федерации от Свердловской области. Голосование будет тайным.

Перед голосованием Алексей Орлов обратился к депутатам со словами: «Я почти 15 лет работал в Свердловской области, последние 5 лет возглавлял администрацию Екатеринбурга, считаю, что имеющийся опыт позволит мне достойно представлять заксобрание в Совете Федерации, если вы поддержите мою кандидатуру».

Напомним, 12 октября дума Екатеринбурга официально прекратила полномочия главы Алексея Орлова. За его досрочную отставку проголосовали единогласно все 27 присутствующих на заседании депутатов.

Как уже писал «Новый День», Алексей Орлов возглавлял Екатеринбург пять с половиной лет – он занял мэрское кресло в декабре 2020 года, перейдя с должности первого вице-губернатора Свердловской области, дважды прошел конкурсную процедуру избрания городской думой и неожиданно подал в отставку после избрания в заксобрание региона.

Екатеринбург, Елена Владимирова