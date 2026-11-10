Опасность «Черной пятницы»: теперь мошенники крадут не карты, а аккаунты

К ноябрьским распродажам «Черной пятницы» антифрод-системы мобильных операторов традиционно фиксируют всплеск активности мошенников. Однако в 2026 году сместился фокус угрозы: теперь вместо кражи данных банковских карт злоумышленники атакуют учетные записи пользователей, рассылая ссылки на фишинговые сайты через соцсети, мессенджеры и электронную почту. Угон аккаунта стал основой мошеннической схемы, а не сопутствующим риском.

Как рассказали «Новому Дню» в пресс-службе оператора «Мегафон», в прошлые годы мошенники делали ставку на фишинг, имитирующий торговлю. Например, в сезон распродаж 2024 года количество попыток абонентов перейти на поддельные ресурсы увеличилось почти на треть в сравнении со среднегодовыми значениями, хотя трафик на маркетплейсах вырос лишь на 13%. Схема была построена так: фишинговые сайты копировали дизайн магазинов, предлагая большие скидки, а когда пользователь вводил данные банковской карты для «оплаты заказа», они утекали мошенникам.

В 2026 году злоумышленники охотятся уже не за платежными данными, а за аккаунтами в соцсетях и мессенджерах. На долю этих сайтов-имитаторов приходится до 40% всех атак, тогда как поддельные маркетплейсы опустились на четвёртое место. Мошенничество в период распродаж ориентировано не на прямую «оплату», а на манипуляцию доверием. Пользователи могут получать в «личке» сообщения о персональной скидке, закрытой распродаже или выигрыше подарочного сертификата. В виде приманки также используются «подписка в подарок» или классическая уловка «голосование за ребенка». Гиперссылка в таких сообщениях ведет на страницу авторизации, где жертва добровольно вводит свои данные, и таким образом мошенники получают доступ к чужой учетной записи. Взломщики рассылают вредоносные ссылки по списку контактов жертвы, могут авторизоваться в закрытых сообществах, получают доступ к хранящимся в аккаунте документам и файлам. При этом оператор связи не имеет технической возможности предупредить абонентов о рисках, так как звонки и сообщения совершаются напрямую через интернет, минуя мобильную инфраструктуру и её антифрод-системы.

Схожий тренд фиксирует и почта Mail в рассылках, маскирующихся под письма от маркетплейсов и интернет-магазинов. В начале ноября 2026 года количество заблокированных писем со спамом и фишингом увеличилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем злоумышленники используют персонализированные сценарии и адаптируют содержание фишинговых писем под интересы получателей.

«Классический телефонный фрод сократился в разы, злоумышленники все больше работают в сферах с максимальным доверием людей – личных переписках. В сезон распродаж этот тренд мимикрирует: сообщение о скидке от знакомых реже вызывает подозрения. Рекомендуем установить двухфакторную аутентификацию: она превращает украденный пароль в бесполезный набор символов. Не игнорировать предупреждения любых защитных систем: от оператора, телефона или антивируса. И главное: никогда не верить слишком выгодным предложениям, даже если сообщение пришло от друга. Лучше перезвонить ему по телефону или проверить информацию на официальном сайте бренда», – рассказал директор департамента по предотвращению мошенничества сервиса Сергей Хренов.

«В сезон распродаж мошенники используют персонализированный подход: предлагают дополнительную скидку на популярный товар, присылают уникальный промокод или сообщают о проблеме с заказом. Ссылки ведут на поддельные сайты магазинов, где пользователей просят войти в аккаунт или ввести данные банковской карты. Полученная информация может быть использована для кражи аккаунтов или денег. Чтобы защитить себя, рекомендуем проверять адрес отправителя, а также оформлять заказы только через официальные страницы», – прокомментировал руководитель группы спам-анализа Почты Mail Дмитрий Моряков.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

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