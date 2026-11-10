Администрация Серова заплатит штраф за неизвещение населения о подтоплении

Серовский районный суд рассмотрел жалобу администрации Серовского муниципального округа. В ней чиновники оспаривали штраф, назначенный за неоповещение граждан о подтоплении.

Дело в том, что с 18 по 20 июля из Киселевского водохранилища сбрасывали воду. Из-за этого подтопило коллективные сады, отдельные территории Серова и села Филькино. Жителей о надвигающейся опасности не оповестили.

Чиновников привлекли к ответственности по статье «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и назначили штраф – 50 тысяч рублей.

Администрация округа пыталась оспорить наказание и подала жалобу в районный суд. Суд отметил, что своевременное информирование населения – это обязанность администрации, от которой зависят безопасность и здоровье людей.

Жалобу не удовлетворили, решение о штрафе остается в силе.

Серов, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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