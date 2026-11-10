Новым почетным гражданином Екатеринбурга стал «дедушка уральского рока» Александр Пантыкин

Екатеринбургская дума единогласно выбрала новым почетным горожанином музыканта и композитора Александра Пантыкина. Депутатам были представлены две кандидатуры, вторым номинантом стал медиаменеджер и гендиректор радиостанции «Радио Си» Николай Грахов. Напомним, 2026 год в Екатеринбурге был объявлен Годом уральского рока, исходя из этого проводился отбор претендентов на награду.

Александр Пантыкин является заслуженным деятелем искусств РФ и почетным гражданином Свердловской области. Он известен как лидер группы «Урфин Джюс» и носит неофициальное звание «дедушка уральского рока». Пантыкин – автор музыки к множеству фильмов, спектаклей и мюзиклов, он один из создателей гимна Екатеринбурга. Также он основал студию Tutti Records и театр «Живой Театр».

Награждение Александра Пантыкина званием «Почетный гражданин Екатеринбурга» состоится 18 ноября – в исторический день рождения уральской столицы.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

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