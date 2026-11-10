Пенсионера из Новосибирска осудили в Кушве за покушение на сбыт 19 кг наркотиков

Кушвинский городской суд признал Бориса Соболева из Новосибирской области виновным за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, пенсионер разместил объявление об услугах грузоперевозчика на «Авито». Затем через сторонний мессенджер получил предложение от неизвестного забирать крупные партии наркотиков и доставлять их в разные регионы. Кроме того, мужчину обязали делить средства на партии и раскладывать в тайники.

По заданию неизвестного «оператора» Соболев приехал на своей «газели» из Новосибирской области в Кушвинский муниципальный округ. Он забрал наркотики массой более 19 килограммов. Опасаясь преследования, обвиняемый разделил партию на части, оборудовал тайники и сообщил координаты для дальнейшего сбыта. Но мужчину задержали сотрудники ГУ МВД, а запрещенные вещества изъяли.

Суд признал Бориса Соболева виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Он полностью признал вину и просил о снисхождении. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Кушва, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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