Прокуратура проверит косулинскую школу, где учитель поставил на колени 9-классника и ударил его

Белоярская межрайонная прокуратура проверит школу, где учитель физкультуры во время классного часа поставил на колени девятиклассника и применил к нему силу. Все произошло 9 ноября в селе Косулино.

Известно, что у преподавателя с учеником долгое время складывались напряженные отношения. «Учитель поставил ученика на колени и таскал за волосы, а в конце ударил. Спровоцировало то, что нас подняли, и тот ученик ударился о батарею. Учитель начал кричать на него за то, что он нарушает дисциплину», – передает слова одноклассника портал e1.ru. В косулинской школе от комментариев решили воздержаться, там идет внутренняя проверка.

Прокуратура оценит, соблюдали ли сотрудники школы требования законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Если для этого будут основания, последуют меры прокурорского реагирования, отметили в пресс-службе ведомства.

Косулино, Дарья Деменева