Профильный комитет заксо одобрил повышение транспортного налога

Комитет заксо по бюджету, налогам и финансам рассмотрел законопроект о повышении в Свердловской области транспортного налога и рекомендовал принять его на ближайшем пленарном заседании.

Как уже писал «Новый День», законопроект внесен областным правительством и предусматривает индексацию ставок транспортного налога на 8,69%. Средства будут направлены в региональный дорожный фонд.

Размер взноса будет зависеть от мощности мотора. Так, средний платеж за легковой автомобиль мощностью до 100 л/с увеличится с 745 до 809,8 рубля, или примерно на 65 рублей; за автомобиль мощностью от 100 до 150 л/с – с 1585,3 до 1723,1 рубля, или на 138 рублей; за транспорт от 150 до 200 л/с – с 5424,3 до 5895,7 рубля.

Некоторые категории граждан, например многодетные родители, инвалиды и участники СВО от уплаты налога освобождены.

Екатеринбург, Елена Владимирова