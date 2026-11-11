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Полиция отправила в зону СВО партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей (ФОТО)

Свердловские полицейские совместно с представителями регионального управления Росимущества отправили в зону проведения специальной военной операции 17 автомобилей, конфискованных у жителей Алапаевска, повторно пойманных пьяными за рулем.

В пресс-службе облГАИ напомнили, что в подобных ситуациях возбуждаются уголовные дела по статье 264.1 УК РФ. Решения об аресте и последующей конфискации автомобилей принимаются судами. После их вступления в законную силу транспорт передается в распоряжение государства.

Перед отправкой на передовую машины прошли техническую подготовку и были приведены в исправное состояние. Погрузку легковушек для передачи на нужды специальной военной операции обеспечили представители Росимущества.

Алапаевск, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

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