Назначен новый директор Информационно-аналитического центра

На должность директора АНО «Информационно-аналитический центр» назначен Данил Бабин. К исполнению должностных обязанностей он приступил сегодня, 11 ноября.

Как сообщает ДИП, Данил Бабин – уроженец Челябинска, имеет высшее педагогическое образование. Работает в сфере медиа с 2018 года, прошел путь от менеджера по продажам до коммерческого директора в редакциях ряда региональных СМИ, включая «Комсомольскую правду – Екатеринбург», «Комсомольскую правду – Челябинск», «РБК-Тюмень» и агентство Ura.ru.

На этих постах Данил Бабин отвечал за стратегическое развитие медиапроектов и организацию коммерческих продаж.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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