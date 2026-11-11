В Новоуральске вынесен приговор по делу о похищении и избиении из-за 5 тысяч рублей

Новоуральский городской суд вынес приговор трем местным жителям по уголовным делам о похищении, вымогательстве и избиении.

Следствие установило, что обвиняемые Вадим Файзеханов, Егор Осмоловский и Екатерина Гарайшина 18 ноября 2025 года похитили своего знакомого и насильно посадили в автомобиль. В машине Файзеханов отобрал у потерпевшего телефон и избавился от сим-карты. После этого соучастники привезли мужчину к гаражам и требовали деньги в размере 5 тысяч рублей, нанеся не менее 25 ударов деревянной битой. Гарайшина снимала происходящее на телефон. Потерпевший согласился передать денежные средства, после чего вымогатели скрылись с места преступления.

Медики диагностировали у пострадавшего сотрясение мозга, перелом ребер и ушибы.

В зависимости от степени участия, напавших признали виновными по статьям «Похищение человека, из корыстных побуждений, группой лиц по предварительному сговору», «Вымогательство, группой лиц по предварительному сговору» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, из хулиганских побуждений».

Новоуральский суд назначил Файзеханову наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Егору Осмоловскому дали 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. А Екатерина Гарайшина получила 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Новоуральск, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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