16-летний водитель на машине без номеров пытался уйти от погони и попал в ДТП

В Нижнем Тагиле сотрудники Госавтоинспекции задержали 16-летнего водителя «Лады» без регистрационных номеров. Подозрительное авто инспекторы заметили утром 10 ноября. По громкоговорителю гаишники потребовали остановиться, но водитель дал по газам. Погоня длилась недолго: на улице Боровой «Лада» выехала на встречную полосу, столкнулась с «Ниссаном» и съехала на обочину.

В салоне сбитой машины находились двое подростков. Инспекторы выяснили, что несовершеннолетний водитель не имел прав, но автомобиль приобрел самостоятельно, хотя мать неоднократно запрещала ему садиться за руль. Пассажир, также 16-летний, вел себя дерзко: отказался подчиняться требованиям сотрудника полиции, хватал того за форму. В итоге на школьника составили протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Водитель же получил охапку протоколов: за отказ от медосвидетельствования (ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ), управление незарегистрированным транспортом (ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ), управление автомобилем без обязательной страховки (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ) и невыполнение требования об остановке (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ).

Несовершеннолетних нарушителей доставили в отдел полиции. Там выяснилось, что подростки состоят на учете в ПДН. Родителям обоих грозит административный штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию (ст. 5.35 КоАП РФ).

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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