71-летняя пенсионерка из Ревды пойдет под суд из-за дроперства

Ревдинский городской суд рассмотрит уголовное дело 71-летней женщины-дропера. Ее обвиняют в совершении 23 неправомерных операции по переводу денег.

По версии следствия, пенсионерка в интернете получила предложение о подработке – нужно было через свою банковскую карту переводить чужие деньги. Женщина согласилась и передала неустановленному лицу свои реквизиты. Впоследствии на ее банковские счета поступило в общей сумме более 133 тысяч рублей. «Фактически обвиняемая выступила в роли финансового посредника (дропера) и совершила 23 операции по переводу поступивших ей денежных средств. За свою незаконную деятельность женщина получила вознаграждение в размере более 11 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 187 УК РФ. Ей грозит либо штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо исправительные работы или ограничение свободы сроком до 2 лет.

Ревда, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

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