Суд взыскал ущерб с родителей подростков, разгромивших подъезд

Свердловский областной суд поставил точку в споре между ТСЖ и родителями подростков, которые разнесли подъезд многоквартирного дома на улице Косарева в Екатеринбурге. Это случилось в новогодние каникулы – в начале января 2025 года школьники повредили оконные откосы и ручки, разбили стеклопакет, вывели из строя светильники и испортили новогодние украшения в подъездах. Общая сумма ущерба превысила 66 тысяч рублей, включая расходы на ремонт, замену ламп и игрушек.

ТСЖ обратилось в Чкаловский районный суд, чтобы солидарно взыскать деньги с родителей хулиганов за порчу имущества, и выиграло дело. Однако родители трех несовершеннолетних обжаловали это решение: они настаивали, что их дети не участвовали в погроме.

Свердловский областной суд, рассмотрев апелляцию, отменил решение суда первой инстанции. Изучив объяснения подростков, видеозаписи из лифтов и показания свидетелей, коллегия достоверно установила круг причастных лиц и дифференцировала размер ущерба по каждому эпизоду. Так, трое подростков повредили оконные откосы и ручки – ущерб оценен в 52 938 рублей. Еще один школьник разбил стеклопакет и сломал ручку (6 850 рублей). Один из участников повредил светильники (6 120 рублей), другой – новогодние игрушки (907 рублей). С их родителей были взысканы указанные средства.

Вина еще двоих подростков не была доказана. Поэтому суд обязал ТСЖ вернуть их родителям уплаченную пошлину по 3 тысячи рублей каждому. Довод о причастности к инциденту еще одной девочки, на который указывали авторы жалобы, признан несостоятельным.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева