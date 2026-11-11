Агентство по использованию памятников оштрафовали за неправильные столбики в историческом центре Уралмаша (ФОТО)

В Екатеринбурге прокуратура добилась демонтажа парковочных столбиков на территории ОКН «Исторический центр города Уралмашзавода» в границах улиц Кировградская – Машиностроителей – Культуры – проспект Орджоникидзе.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, объект находится в ведении ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры». На участке запрещено ставить столбы, ЛЭП, малые архитектурные формы, не отвечающие характеристикам элементов исторической среды. Тем не менее, на территории были установлены столбики, размечающие участки автопарковки.

Прокуратура возбудила в отношении Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия», по результатам рассмотрения которого учреждение оштрафовано на 200 тыс. рублей.

После этого столбики были демонтированы.

Как уже писал «Новый День», в сентябре «Исторический центр города Уралмашзавода» был официально признан достопримечательностью. Почти столетняя застройка здесь выполнена в стиле конструктивизма и неоклассицизма, здание НИИ «Тяжмаш» – в стиле советского модернизма. Три жилых дома являются объектами культурного наследия регионального значения («Дворянское гнездо»).

Екатеринбург, Елена Владимирова