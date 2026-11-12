В Екатеринбурге вынесли приговор «вору в законе» Гие Свердловскому

Свердловский областной суд вынес приговор по уголовному делу Георгия Акоева. В криминальных кругах обвиняемый известен как «Гия Свердловский».

Операция по поимке криминального авторитета прошла 31 октября 2025 года в офисе Акоева. Следствие установило, что он был криминальным авторитетом, который решал спорные вопросы других преступников и принимал решение по повышению или понижению статусов лиц вне закона. Он же контролировал преступную кассу.

Суд признал Георгия Акоева виновным по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Прокуратура требовала приговорить его к 13 годам лишения свободы. В итоге мужчине назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на 2 года и штраф в 1,5 миллиона рублей.

Гия Свердловский – племянник другого криминального авторитета, Аслана Усояна (он же Дед Хасан, был убит в Москве в 2013 году), который и «короновал» родственника, наделив статусом «вора в законе». Сам Акоев находился в местах лишения свободы в последний раз с 2006 по 2017 годы – за ограбление.

Екатеринбург, Арина Кокорина

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