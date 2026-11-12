Эндокринолог назвала продукты с низкой скоростью попадания глюкозы в кровь

Сбалансированное питание по белкам, жирам и углеводам – хорошая профилактика диабета второго типа. Кандидат медицинских наук, заведующая эндокринологическим отделением областной клинической больницы № 1 Татьяна Грачева назвала продукты, которые повышают сахар в крови медленно.

Углеводы, которые дают организму энергию, лучше выбирать сложные – отдавать предпочтение овсяной, ячневой, перловой или гречневой крупе. А рис и манка быстро повышают сахар в крови, поэтому с метаболической точки зрения они менее полезны.

Также, по словам врача, клетчатка помогает предотвратить диабет: в сутки нужно съедать около 400 граммов овощей и фруктов. Кроме того, обязательно надо есть белковую пищу: полезны рыба и белое мясо, при этом, по последним данным, оказывается, одна порция красного мяса в день не вредит здоровью. В сутки можно выпивать до двух стаканов молока или кефира – причем обычной жирности. Кефир можно заменить на 100 граммов сыра или 150 граммов творога.

Кроме того, эндокринолог рекомендует употреблять растительные масла, например, оливковое: в них есть полиненасыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты, которые защищают от атеросклероза. А животные жиры и сливочное масло содержат кислоты, которые, наоборот, приводят к атеросклерозу.

Екатеринбург, Дарья Деменева

© 2026, РИА «Новый День»

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