Пьяная екатеринбурженка украла в аэропорту духи, чтобы хорошо пахнуть при встрече с мужем-вахтовиком

42-летнюю жительницу Екатеринбурга будут судить по обвинению в краже флакона духов за 15 тысяч рублей в одном из торговых павильонов аэропорта Кольцово.

Как сообщили в пресс-службе УМВД на транспорте по УрФО, сотрудник магазина заметил кражу 2 октября. Отсмотрев записи с видеокамер, полицейские вычислили подозреваемую, которая на тот момент находилась в Нягани. 21 октября, когда женщина вернулась в Екатеринбург, ее задержали в аэропорту.

Фото УМВД на транспорте по УрФО

В разговоре с полицейскими екатеринбурженка во всем призналась. Она пояснила, что 2 октября летела из Екатеринбурга в Нягань к мужу-вахтовику. Перед посадкой в самолет она зашла в магазин, где увидела любимые духи, и не удержалась от соблазна их стащить, так как находилась в состоянии опьянения.

Похищенные духи полицейские изъяли.

Суда женщина будет дожидаться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

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