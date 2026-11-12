Екатеринбургская спортсменка стала чемпионкой России по плаванию

15-летняя София Молчанова из Екатеринбурга стала чемпионкой России по плаванию на спине, быстрее всех проплыв 200 метров. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге с 6 по 11 ноября.

Спортсменка показала достойный результат – 2 минуты 5,24 секунды. «Я безумно рада, что смогла показать такой результат. Просто в полном шоке. Для меня большая честь плавать на таком уровне и соревноваться с такими сильными девушками, которые составляют серьезную конкуренцию», – поделилась София эмоциями после соревнований. Кроме того, спортсменка выполнила квалификационный норматив ФВВСР для участия в чемпионате мира по плаванию в Пекине. Решение о ее участии примет Федерация плавания России.

Екатеринбург, Дарья Деменева

© 2026, РИА «Новый День»

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