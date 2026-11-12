Предпринимателя из Заречного посадят за невыполнение договоров о строительстве жилья

Белоярский районный суд вынес приговор по уголовному делу Заура Аскерова. Мужчина обвиняется в мошенничестве на сумму свыше 43 миллионов рублей.

Обвиняемый с 2023 по 2025 года заключал договоры на выполнение строительных работ каркасных и модульных домов. После оплаты он давал указания наемным сотрудникам создавать видимость работы. Но качество возведенных объектов не позволяло пользоваться домами по назначению. По нескольким договорам Аскеров вообще не приступил к работе. Сумма ущерба превысила 43 миллионов рублей.

Мужчину признали виновным по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба, в особо крупном размере». Свою вину он не признал, пояснив, что умысла на обман и завладение деньгами потерпевших не имел.

Суд назначил Зауру Аскерову наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также с него взыскали сумму причиненного материального ущерба.

Белоярский, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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