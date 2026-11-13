26-летний екатеринбуржец заплатит за пьяную езду 10,7 млн рублей

Больше 10 миллионов рублей заплатит за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии 26-летний житель Екатеринбурга Кирилл Каралупа.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, молодой человек признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

12 сентября на улице Репина в Екатеринбурге Каралупу поймали пьяным за рулем автомобиля «Ситроен C4». При этом в ноябре 2022 года его уже привлекали к ответственности за то же самое нарушение.

Верх-Исетский районный суд назначил Кириллу Каралупе наказание в виде штрафа в размере годового дохода, а именно в сумме 10,7 млн рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

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