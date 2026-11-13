ЕВРАЗ помогает детям с ОВЗ осваивать навыки самостоятельной жизни

В Нижнетагильской школе №1 открылось тренировочное пространство для подготовки к самостоятельной жизни детей с особенностями развития. Проект «Учиться жить по-взрослому» стал победителем грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». На поддержку инициативы компания направила 500 тысяч рублей.

В рамках проекта создана учебная модель городской квартиры для формирования социально-бытовых навыков у детей с нарушением интеллекта и тяжелыми множественными нарушениями развития. Пространство оснащено бытовой техникой, мебелью, кухонными принадлежностями. В нем воспитанники школы осваивают безопасное использование бытовых предметов, учатся готовить, убирать, стирать и организовывать повседневное пребывание. На занятиях моделируются реальные жизненные ситуации, участие в которых помогает ребятам преодолевать физические и психологические барьеры перед выходом во взрослую жизнь.

Ежегодно здесь планируется проводить около 30 занятий по домоводству. В обучении примут участие более 300 детей. К работе привлекаются сотрудники социальных служб, родители, педагоги и волонтеры. Площадка также станет местом для практико-ориентированных семинаров, мастер-классов и конкурсов различного уровня. Это позволит тиражировать методику адаптации к самостоятельной жизни в других образовательных учреждениях.

«Взросление само по себе дается детям непросто, а для ребят с особенностями развития оно требует особой подготовки и поддержки. Мы считаем, что бизнес способен подставлять плечо там, где можно усилить заботу со стороны семьи или школы. ЕВРАЗ продолжит поддерживать подобные инициативы, реализуя программу социальных инвестиций в регионах присутствия компании», – отметил операционный директор ЕВРАЗ НТМК Константин Миронов.

Отметим, что проект «Учиться жить по-взрослому» стал одним из 13 победителей грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» в Нижнем Тагиле в 2026 году. В число поддержанных инициатив также вошли оснащение паллиативного отделения, создание инклюзивных пространств для детей с ОВЗ, программы детского технического творчества, спортивные направления и благоустройство общественных зон. В городах Урала на эти цели ЕВРАЗ направил 9,5 млн рублей. Проекты будут реализованы в 2026-2027 годах, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕВРАЗа.

Нижний Тагил, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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