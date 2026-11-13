«На молодежь надежды мало», – Зубаревич объяснила, на кого делать ставку бизнесу

Главная задача бизнеса до 2030 года – удерживать на рабочих местах людей старших трудоспособных возрастов. Об этом на форуме «Национальная организация труда» заявила экономист, доктор географических наук, профессор МГУ Наталья Зубаревич.

По ее словам, численность молодого трудоспособного населения сократилась на треть, и на молодежь сейчас надежды мало. К тому же молодые люди привыкли к большому выбору рабочих мест, но чаще отдают предпочтение сфере услуг.

«Удержание старших трудоспособных возрастов – это то, что нужно, как отче наш. Главная задача сейчас – не найти молодых, а удержать старших. Это база, потому что именно эти люди делают производительность труда», – подчеркнула эксперт.

Екатеринбург, Дарья Деменева

© 2026, РИА «Новый День»

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