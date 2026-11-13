С понедельника изменятся маршруты автобусов № 53 и № 89

Автобусные маршруты № 53 и № 89 изменятся с понедельника, 16 ноября, по итогам встречи и.о. директора департамента транспорта администрации Екатеринбурга Николая Вахлова с жителями микрорайона Совхозного.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, изменения должны улучшить транспортное обслуживание поселка. Так, автобус № 53 перенаправят на конечный остановочный пункт «Окраинная». Маршрут будет следовать по улицам: Окраинная – Дорожная – Военная – Патриса Лумумбы – Московская – Щорса – 8 Марта – Академика Шварца.

Маршрут № 89 будет продлен до остановки «17-я Мехколонна». Он проследует по улицам: Европейская – Мостовая – Предельная – Умельцев – 2-я Новосибирская – Палисадная – Окраинная – Дорожная – Военная – Титова – 8 Марта – проспект Ленина – Карла Либкнехта – Свердлова – Челюскинцев – Смазчиков – Сулимова – Данилы Зверева – Комсомольская – Первомайская – Мира – Библиотечная – Гагарина – Вишневая.

Екатеринбург, Елена Владимирова