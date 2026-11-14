Автор «Сердца пармы» назвал любимое место на Урале

Российский писатель и популяризатор истории и культуры Урала Алексей Иванов назвал свое самое любимое место в уральских землях. Это вид на горы из поселка Иркускан в Челябинской области.

«Всегда у меня какое-то очень щемящее чувство, когда я бываю в поселке Иркускан Челябинской области. Я смотрю на ландшафты, которые открываются от скалы на окраине поселка. На тот вид, который называется «синегорье». Как театральные кулисы, одна гряда гор за другой. И вся территория дальше – она все более голубее, голубее, пока горы не сольются с небом. Вот, может быть, это место – самое любимое на Урале», – рассказал он на форуме «Национальная организация труда» в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Дарья Деменева

© 2026, РИА «Новый День»

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