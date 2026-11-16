Въездной туризм в Россию вырос – за счет китайцев

За последние девять месяцев иностранные туристы совершили в Россию более 1,3 миллиона поездок – на 3,4% больше, чем годом ранее. При этом шесть из десяти туристов – китайцы: число их визитов выросло на 17,6% – до 812,5 тысячи. Без Китая въездной турпоток сократился бы на 13%.

Кроме Китая, рост числа туристов в этом году показали еще шесть стран: Туркмения, Турция, Индия, Вьетнам, Южная Корея и Тайвань. Например, туристов из Вьетнама стало больше на 73,7% – число визитов выросло с 8229 до 14 290. Из Турции – на 17,3%, до 59 018.

Одновременно продолжают снижаться рынки Персидского залива, на которые еще недавно турбизнес возлагал большие надежды, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Число поездок из ОАЭ упало на 70,3%, из Омана – на 24,4%, из Саудовской Аравии – на 12,8%.

Екатеринбург, Дарья Деменева

© 2026, РИА «Новый День»

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