В Свердловской области звание Свинограда может получить не только Ревда, но и Екатеринбург – в городе замечены свободно гуляющие по улицам животные. Крупных особей заметили на Пехоте, в районе улицы Софьи Перовской неподалеку от Никольского кладбища. Несмотря на то, что свиньи представляют опасность для людей, их никто не отлавливает.



Близкий к администрации города канал «Екатеринбург. Главное» сообщает, что развел их местный житель. «Такой же сумасшедший, что и из Ревды, что стала Свиноградом. Вот только если ревдинец их ел, то наш вроде как выращивает свиней для души, питомцы они у него. Понятно, что с таким подходом к жизни гражданин стал потихоньку бомжевать, пытался прижиться на кладбище, но оттуда его гоняли. Свиней он любить не перестал, обустроил им загончики на землях, находящихся в ведении МУГИСО. Почему никто ничего с тварями сделать не может – вопрос законодательный: свинья – частная собственность. А то и питомец», – сообщает канал.



Отметим, острее всего в регионе проблема с безнадзорным выгулом свиней стоит в Ревде, ее не могут решить несколько лет. Животные с «фермы» Анатолия Луткова по прозвищу Ташкент разбредались по всему городу, рылись в помойках, бегали по проезжей части и оккупировали детские площадки. Ревду в соцсетях стали иронично называть «свиноградом», жители же возмущались, что городские власти не решают проблему. В 2025 году городской суд постановил изъять животных и передать их на содержание в фермерское хозяйство в селе Кленовском. Но решение суда было оспорено, сейчас его рассматривают заново.

Екатеринбург, Елена Сычева