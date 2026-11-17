В Свердловской области за 2026 год число ДТП сократилось на 5,6%. Всего в авариях погибли 258 человек – на 13,4% меньше, чем в прошлом году.

Как рассказал на пресс-конференции врио заместителя начальника отдела надзорной деятельности Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Александр Казаков, основные причины ДТП – несоблюдение правил дорожного движения (в 197 случаях выезда на встречку погибли 77 человек), несоблюдение очередности проезда перекрестков (в 403 случаях погибли 26 человек) и состояние опьянения водителя (в 170 ДТП погибли 50 человек). Чаще всего смертельные аварии происходят из-за столкновений (856 ДТП, 125 погибших) и наездов на пешеходов (554 ДТП, 48 погибших).

При этом на дорогах регионального значения вне населенных пунктов случилось 303 ДТП – на 12,7% меньше, чем в прошлом году. В них погибли 98 человек, смертность осталась на прежнем уровне.

При общем снижении числа погибших на дорогах федерального значения вне населенных пунктов зафиксирован рост числа погибших в ДТП – на 44%, скончались 52 человека. Самым аварийным участком стал Тюменский тракт: в этом году там произошла 71 авария, 25 погибших и 888 раненых. Как уже писал «Новый День», обновление федеральной трассы Р-351 от Екатеринбурга до Тюмени завершат в этом году. В работе находятся 110 километров – треть всего Тюменского тракта. Дорога станет полностью четырехполосной.

Екатеринбург, Дарья Деменева

© 2026, РИА «Новый День»

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