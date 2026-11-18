Виновник смертельного ДТП выплатит более 1,7 млн рублей и будет содержать сына погибшего

Ревдинский городской суд удовлетворил иск о возмещении вреда, связанного со смертью кормильца. Виновник выплатит моральную компенсацию и будет содержать сына погибшего до совершеннолетия.

Как сообщает пресс-служба судов Свердловской области, 29 июля 2025 года в Екатеринбурге произошла смертельная авария. Автомобиль Hyundai Accent ехал по Большакова в сторону улицы Мичурина. При развороте вне перекрестка водитель не предоставил преимущество мотоциклу Yamaha YZF-R6, который двигался попутно по левой полосе. В результате аварии мотоциклист погиб.

В декабре 2025 года Октябрьский районный суд уже вынес приговор и назначил обвиняемому наказание в виде принудительных работ. Но в Ревдинский суд обратилась истец с иском о возмещении вреда. В обосновании она указала, что погибший активно принимал участие в жизни ребенка, выплачивал алименты и оказывал дополнительную материальную и моральную поддержку.

В итоге суд удовлетворил требования женщины. Ответчику назначили компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн, единовременную выплату в 295 тысяч рублей и ежемесячные выплаты в 19 500 рублей до совершеннолетия ребенка.

Ревда, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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