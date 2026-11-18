Предприятие выплатит 500 тысяч работнику, которого раздавило в траншее

Каменский районный суд по иску прокуратуры взыскал с МУП «Теплоресурс» компенсацию морального вреда в пользу работника, получившего тяжелые травмы во время ремонта теплотрассы.

Как сообщает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры, 14 октября 2025 года слесарь котельной МУП «Теплоресурс» по устному указанию руководства ремонтировал теплотрассу в селе Покровском Каменского района.

Поскольку работодатель не принял никаких мер по укреплению стенок траншеи и расчету откосов, произошел мощный обвал грунта с частями асфальта. Согласно медицинскому заключению, работник получил тяжелую производственную травму.

Указанные обстоятельства установлены актом о несчастном случае на производстве, материалами расследования тяжелого несчастного случая.

«В связи с отказом работодателя признавать правомерность нахождения работника в траншее во время проведения ремонтных работ прокуратура направила в Каменский районный суд исковое заявление о взыскании с МУП «Теплоресурс» в пользу пострадавшего работника компенсации морального вреда», – говорится в сообщении ведомства.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, взыскав с работодателя в пользу работника компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей.

Каменск-Уральский, Василий Владимиров

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