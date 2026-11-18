В Екатеринбурге сменился вид рака, от которого умирает больше всего людей. На первое место по числу летальных исходов у пациентов вышел колоректальный рак. Об этом рассказал главный онколог минздрава Свердловской области Денис Демидов. По его словам, эта тенденция затронула только уральскую столицу – в целом по региону смертность выше от злокачественных новообразований легких.

Демидов рассказал, что умирают от рака толстой кишки чаще женщины – до 18%, у мужчин на первом месте рак легких – до 26%.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

© 2026, РИА «Новый День»

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