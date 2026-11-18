Пациентов с онкологическими заболеваниями больше не будут оперировать в Нижнем Тагиле – хирургию «забирают» в Екатеринбург, сообщил главврач Свердловского областного онкодиспансера Евгений Киселев. «Планируется поэтапный перевод коечного фонда двух хирургических отделений филиала в Нижнем Тагиле на базу нового лечебно-диагностического корпуса, расположенного в Екатеринбурге на улице Дагестанской, 3», – подчеркнул он, добавив, что каждый сотрудник этих двух отделений будет трудоустроен.

Главврач заметил, что хирурги в полном составе будут переведены на работу в Екатеринбург, «поскольку ждали этого с момента объявления о проведении ремонта в новом корпусе СООД на Дагестанской». «Среднему и младшему медицинскому персоналу предложены рабочие места как в Екатеринбурге, так и в Нижнем Тагиле», – добавил он.

По словам Киселева, новые хирургические отделения на Дагестанской имеют более современное оборудование и там есть возможность для использования новых технологий. «Отремонтированы ординаторские, сестринские, операционный блок, клиническая лаборатория, приемный покой, зоны ожидания для сопровождающих. По сравнению с хирургическими стационарами в филиале № 1, в корпусе на Дагестанской значительно улучшены условия пребывания и для пациентов: комфортные палаты, оборудованные санузлами и душевыми комнатами», – рассказал Киселев.

По его словам, пациенты из Нижнего Тагила и Горнозаводского округа будут приезжать в корпус на Дагестанскую в Екатеринбург только для хирургического лечения. Остальную комплексную противоопухолевую терапию они продолжат получать в Нижнем Тагиле.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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