Свердловские спортсмены привезли медали с первенства мира по прыжкам на батуте

Свердловские спортсмены завоевали золотую и серебряную медали на первенстве мира по прыжкам на батуте в китайском Нанкине. В составе российской сборной на турнире среди юношей 15-16 лет выступили Тимофей Чигвинцев и Дмитрий Яковлев.

По итогам соревнований золото выиграл Тимофей Чигвинцев, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва № 1 Асбестовского муниципального округа. Он стал лучшим в дисциплине «двойной минитрамп».

Серебро в синхронных прыжках забрал екатеринбуржец Дмитрий Яковлев, воспитанник спортивной школы «Акробат» Дворца молодежи, выступая в паре с Ярославом Дущенко из Ростовской области. Призеры уступили только спортсменам из Японии, рассказали в ДИПе.

Как отметили в федерации гимнастики России, первенство собрало 979 спортсменов из более чем 40 стран мира. Россию представляли 48 спортсменов, которые боролись за награды в личном и командном зачете во всех представленных дисциплинах: индивидуальные и синхронные прыжки, двойной минитрамп и акробатическая дорожка. В состав сборной вошли победители и призеры первенств мира и Европы, победители и призеры первенств России.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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