Президент Уральской палаты недвижимости Василий Олейников рассказал, какие вызовы стоят перед риелторским сообществом Екатеринбурга. Сейчас в уральской столице в стадии строительства находится 5,7 миллиона квадратных метров жилья – это второй показатель в России, больше только в Москве. В новостройках ждут покупателей порядка 70 тысяч квартир, на вторичном рынке – 8 тысяч. При такой насыщенности рынка неизбежно возникает жесткая конкуренция за клиента.

«Чтобы распродать такой объем жилья, потребуется около четырех лет, как мы подсчитали. Конечно, это вызов. Но у нас есть обученные агенты с хорошими навыками, есть консолидация риелторов со строителями и банкирами. Да, цены на жилье растут, на рынке в Екатеринбурге жесткая конкуренция. У нас работают 182 застройщика, из них 125 занимаются многоэтажным строительством, все остальные – ИЖС. Встает вопрос: как в такой конкуренции научиться продавать? Нужно знать свой продукт и понимать запросы клиента. Мы продаем не квадратные метры, а стиль жизни. Чтобы у покупателя было финансовое осознание, как он будет жить в приобретенной квартире, и чтобы ему это было посильно. Есть позитивный момент, что больше 70% покупателей – это жители Екатеринбурга и Свердловской области. А еще наш город привлекателен для инвестиций в жилье. Москвичи покупают в Екатеринбурге по 2-3 квартиры, потому что здесь порог входа ниже. Через пару лет они продадут жилье подороже, потому что цены растут, и купят себе квартиру в Москве. Может быть, я оптимист, но всегда можно принять новое решение, как продавать и что строить», – выступил Василий Олейников на пленарной дискуссии Уральского форума недвижимости.

Активность екатеринбургских застройщиков удивляет даже федеральных экспертов. Так, экономист Наталья Зубаревич ранее отметила, что Свердловская область в 2026 году оказалась одним из немногих регионов, где темпы жилищного строительства выросли на 15%, хотя по всей стране ввод жилья снижается. «Девелоперы отчаянные и сумасшедшие. Они продолжают наращивать объемы ввода, не понимая, как это продадут. Ну, удачи вам, ребята. Вы подставляетесь в такой плохой год. Расплата будет, потому что не бывает так, что ты на рынке, как дурак, прешь, а сбыта и продаж в таких объемах, скорее всего, не будет», – заявила профессор МГУ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

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