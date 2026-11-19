Новые большие автобусы вышли на маршруты № 70 и 98. Ранее здесь ходили автобусы только среднего класса.

Запуск нового подвижного состава проходит поэтапно. Накануне на каждый из этих маршрутов вывели по одному большому автобусу. С сегодняшнего дня на маршрут № 98 выйдет вторая машина, а завтра, 20 ноября, оба этих маршрута будут иметь по два больших автобуса.

Также новые большие машины планируют направить на маршруты № 47, 52, 56, 59, 60, 61, 65, 77, 81, 82, 83, 84 и 87.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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