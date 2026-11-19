Средняя зарплата в Екатеринбурге к концу 2026 года составит 125,7 тысячи рублей. Об этом заявил директор департамента экономики Алексей Прядеин, выступая в Екатеринбургской думе. При этом уровень официальной безработицы в городе остается на исторически низком уровне – 0,26%. Сейчас на одного безработного приходится шесть вакансий.

Согласно прогнозу социально-экономического развития Екатеринбурга на ближайшую трехлетку, к 2029 году зарплаты вырастут еще на 22%. Среднее значение составит 153,3 тысячи рублей. Такие цифры немало удивили депутатов. «Если у нас в городе зарплата 125 тысяч рублей, почему до сих пор есть свободные вакансии? Люди на такую зарплату сразу бы трудоустроились», – спросил Александр Колесников.

На что Алексей Прядеин смущенно ответил, что в прогнозе отражены среднеарифметические расчеты зарплат сотрудников крупных и средних предприятий. «Это искусство статистики», – пояснил чиновник.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

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