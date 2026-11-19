В статистику по онкологическим заболеваниям практически не попадают заключенные, при этом, освобождаясь из колоний, они могут ее резко портить – заболевание успевает спрогрессировать, и врачам приходится бороться уже с запущенными стадиями. Поэтому они обсуждают запуск программы онкоскрининга в местах лишения свободы.

«Они такие же граждане нашей страны, они также попадают в статистику, и имеют такие же права на получение медицинской помощи. У нас же огромное количество тюрем, а мы этой категории даже не касались», – заметил главный онколог Свердловской области Денис Демидов в ходе дискуссии на II Евразийском международном медицинском форуме.

Президент Всероссийской ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова рассказала, что у общественников есть опыт организации выездных скринингов по семи нозологиям рака, когда за один день удается протестировать тысячи людей, найти тех, кто находится в группе риска и работать с ними прицельно. По ее словам, у 7-10% людей в рамках широких скринингов удается выявить начальные стадии рака. Такие выездные мероприятия проводятся, например, на крупных предприятиях, и практику можно распространить на другие учреждения.

«Почему мы не можем кожу посмотреть? Можем, берем и привозим дермоскоп. Это копейки стоит в ОМС. Если мы ультразвук привезли, мы смотрим простату, смотрим щитовидную железу. Это переносная история, не так дорого. Да, может казаться, что это затратно, но когда садишься с терфондом обсуждать – вот: мы тут рано выявили, сэкономили столько-то, получается симпатичная картина, особенно, когда простата и кишка, – это экономия миллиардов», – заметила она.

Екатеринбург, Елена Сычева

© 2026, РИА «Новый День»

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