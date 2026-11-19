В Екатеринбурге за три года обновят 900 тысяч квадратных метров дорог

В 2027-2029 годах в Екатеринбурге планируют отремонтировать 900 тысяч квадратных метров дорог и 135 тысяч квадратных метров тротуаров. Об этом на заседании городской думы рассказал директор департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин.

Среди главных дорожных проектов ближайших лет – развязка на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта, участок улицы Амундсена от проспекта Академика Сахарова до ЕКАД и улица Ново-Садовая от проспекта Космонавтов до будущей Объездной. Кроме того, продолжат строить и обновлять дороги в отдаленных районах.

Также в Екатеринбурге продолжится обновление общественного транспорта. Каждый год власти планируют закупать по пять новых трамваев и по десять троллейбусов.

Как уже писал «Новый День», в этом году в уральской столице отремонтировали 23 участка дорог – около 22 километров и 362 тысячи квадратных метров. Кроме того, обновили более 55 тысяч квадратных метров тротуаров. Всего на ремонт потратили 1,950 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Дарья Деменева

© 2026, РИА «Новый День»

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