В Екатеринбурге дроны будут помогать муниципальным инспекторам патрулировать улицы. Служба занимается обследованием территории на наличие мусора, захламления участков, грязи и проверкой состояния фасадов.

БПЛА в Екатеринбурге

Выявлять нарушения на территории города будут с помощью дронов DJI Neo 2. Они могут снимать фото и видео в высоком разрешении. Максимальная высота полета – 1,5 километра, но при работе в городе им разрешено подниматься только на 150 метров. Аппарат может разгоняться до 100 км/ч. А весит он всего 149 граммов.

В комплекте у инспекторов находится сам дрон, стик для управления, очки виртуальной реальности и экран, на который выводится изображение с камеры квадрокоптера.

«Применение позволяет обследовать большие территории и иметь доступ к отдаленным или труднодоступным инспекторам участков. Применение беспилотника не заменяет инспектора, а является техническим средством, которое позволяет более эффективно проводить работу», – сказал Валентин Кузьмин, заместитель главы Верх-Исетского района Екатеринбурга.

Сейчас в распоряжении каждого района Екатеринбурга находится по одному БПЛА. По новым нормам, около 10% проверок должны проводиться с их помощью. Чтобы запустить дрон в небо, нужно согласовать полет с мэрией.

Екатеринбург, Арина Кокорина

© 2026, РИА «Новый День»

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