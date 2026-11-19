В Екатеринбурге дроны будут помогать муниципальным инспекторам патрулировать улицы. Служба занимается обследованием территории на наличие мусора, захламления участков, грязи и проверкой состояния фасадов.
БПЛА в Екатеринбурге
Выявлять нарушения на территории города будут с помощью дронов DJI Neo 2. Они могут снимать фото и видео в высоком разрешении. Максимальная высота полета – 1,5 километра, но при работе в городе им разрешено подниматься только на 150 метров. Аппарат может разгоняться до 100 км/ч. А весит он всего 149 граммов.
В комплекте у инспекторов находится сам дрон, стик для управления, очки виртуальной реальности и экран, на который выводится изображение с камеры квадрокоптера.
«Применение позволяет обследовать большие территории и иметь доступ к отдаленным или труднодоступным инспекторам участков. Применение беспилотника не заменяет инспектора, а является техническим средством, которое позволяет более эффективно проводить работу», – сказал Валентин Кузьмин, заместитель главы Верх-Исетского района Екатеринбурга.
Сейчас в распоряжении каждого района Екатеринбурга находится по одному БПЛА. По новым нормам, около 10% проверок должны проводиться с их помощью. Чтобы запустить дрон в небо, нужно согласовать полет с мэрией.
Екатеринбург, Арина Кокорина
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